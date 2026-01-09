レミオロメンが3月4日にリリースする、『SINGLES BEST+』の詳細が発表された。 （関連：レミオロメン「3月9日」はいつから“卒業ソング”に？普遍的な歌詞がもたらす無限の解釈） 同作品には、これまでリリースされた全シングルのタイトル曲22曲、シングル／ミニアルバムのカップリング収録曲でオリジナルアルバムに未収録となっていた20曲、さらに2007年に『KitKat』にCDを同封し発売された、現在入手困難と