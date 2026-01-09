スカイマークは、札幌/千歳〜茨城・名古屋/中部・神戸線で3月に臨時便の運航を決めた。運航便数は、札幌/千歳〜名古屋/中部線が8便、札幌/千歳〜茨城線が6便、神戸〜札幌/千歳線が4便の計18便。機材はボーイング737-800型機を使用する。これにより運航日には、札幌/千歳〜茨城線は1日最大4往復、札幌/千歳〜名古屋/中部線は1日3往復、札幌/千歳〜神戸線は1日最大6往復を運航することになる。航空券の発売は1月9日午前11時から開始