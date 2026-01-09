楽天グループは、旅行予約サービス「楽天トラベル」で、厳選した高級ホテル・旅館を対象とした「LUXURY DAYS」を1月9日午前10時から20日まで実施する。対象宿泊施設で特別プランを設定するほか、国内宿泊や国内ツアー、海外宿泊、海外ツアーで利用できるクーポンを配布する。国内宿泊ではLUXURY DAYSプランとクーポンの併用で、最大25％が割引となる。国内ツアーでは最大15,000円、海外ツアーでは最大5万円の割引クーポンを配布す