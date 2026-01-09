山形県内で住宅火災が相次ぎました。 【画像】火災現場 山形市では１棟が全焼したほか、村山市では焼け跡から１人の遺体が発見されています。 警察や消防によりますと、きょう午前４時３０分ごろ、山形市沼木の住宅で「建物が燃えている」などと通行人から１１９番通報がありました。 火はおよそ３時間半後の午前８時ごろに消し止められましたが、住宅１棟が全焼し、周辺の５棟にも燃え移りました。 この家に住む７６歳の男性