昨年８月に札幌の監督を契約解除で退任。その後は龍谷富山高校サッカー部での指導などをしていた岩政大樹氏が１月９日、自身のXを更新。「あけましておめでとう御座います」と挨拶し、以下のように綴る。「岩政、ここからが人生の第二幕。色々とチャレンジをしていきます。５ヶ月間、自分と現実に向き合う時間は苦しかったですが、ようやく未来が見えて、ワクワクしています」 元日本代表DFの43歳が心を躍らせている。「