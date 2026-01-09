桐蔭学園は長尾らのトライで京都成章を下した(C)産経新聞社第105回全国高校ラグビー大会の決勝が1月7日に、神奈川代表の桐蔭学園と京都代表の京都成章の間で行われ、36-15で桐蔭学園が勝利した。桐蔭学園は通算6回目の優勝で103回大会からの連覇を3に伸ばした。京都成章は100回大会以来2度目の決勝進出だったが、その時と同じ桐蔭学園に初優勝を阻まれた。【関連記事】伝統の早明戦が頂上決戦に制すのはタテの明治か、ヨコの早