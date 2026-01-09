2022年カタールW杯で世界の頂点に立ち、栄冠を掴んだメッシ(C)Getty Images選手として“全て”を手にした男は、引退後の人生をどのように描いているのか。誰もが気になる計画の一端が、他でもない本人から明らかになった。現地時間1月7日、アルゼンチンのYouTube番組『LUZU TV』に出演したリオネル・メッシは、「次に何が来るのか、先を見据えるのが好きなんだ。ビジネスの世界が好きだし、学び続けたい」と告白。現役引退後に