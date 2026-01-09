2026年1月10日（土）にツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催を予定している『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SDGs推進 TGC しずおか 2026）が追加情報を発表した。『SDGs推進 TGC しずおか 2026』小國舞羽＆米澤りあW主演、しずおかを舞台にしたショートドラマが配信しずおかを舞台にしたショートドラマが配信された。今回配信された縦型ショートドラマ「静岡友だより」は前編・後編の全2本で構成され