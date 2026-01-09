松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、1月14日午前5時から、午前5時〜午前11時の朝食メニューとして「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」を販売する。「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」松屋のモーニングに、朝のひと時を彩る新メニューが登場する。丁寧にほぐした北海道産鮭の旨味広がる「北海道産鮭の粗ほぐし」はふっくらと炊き上げたごはんと相性抜群となっている。玉子を絡めることで、