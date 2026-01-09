関東で18件相次いだ一連の強盗事件で、事件の首謀者として逮捕された男4人が、逮捕監禁などの疑いで再逮捕されました。再逮捕されたのは、福地紘人容疑者、斉藤拓哉容疑者、村上迦楼羅容疑者、渡辺翔太容疑者の4人です。警視庁によりますと、4人は2024年10月、仲間と共謀して、千葉県市川市の住宅で、住人の女性を軽自動車に押し込み、埼玉県川越市の宿泊施設に監禁したうえ、女性から奪ったクレジットカードを使ってネックレス2本