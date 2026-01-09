「30g しゃり蔵（ぞう）ザクザクッ韓国のり風味」亀田製菓は、「30g しゃり蔵（ぞう）ザクザクッ韓国のり風味」（以下：「しゃり蔵 ザクザクッ韓国のり風味」）を1月12日から全国のファミリーマートで先行発売、1月26日から2月末までの期間限定でその他のコンビニエンスストアで発売する。米粒のザクザクッ食感が特長の「しゃり蔵」から、おつまみにぴったりな味わいの「しゃり蔵 ザクザクッ韓国のり風味」が新登場する。米粒を感