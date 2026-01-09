この記事の画像を見るTVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』鹿目まどか役、『薬屋のひとりごと』猫猫役などをはじめ、多くのTVアニメで活躍する声優・悠木碧さんが出演するボイスコミック『うちの猫がまた変なことしてる。』（著：卵山玉子）が、本日YouTube「キャラねこコミックチャンネル」（ https://www.youtube.com/@chara-neko ）にて無料で公開された。 こちらのボイスコミックは、ブログサービスで人気を博した漫画が原