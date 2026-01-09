『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（19）東京グレートベアーズ今橋祐希後編（前編：東京GBの今橋祐希が語るイップスに悩んだ日々再びバレーを「楽しむ」きっかけになった父との電話＞＞）（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？＜SVリーガー