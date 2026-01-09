『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（19）東京グレートベアーズ今橋祐希前編【バレー漬けの日々のなかで気づいたこと】東京グレートベアーズの今橋祐希（25歳）は、「楽しさ」をバレーボールの土台にしている。「チームが盛り上がったほうがいい、という意図はあるんですけど、楽しそうに演じているわけではないですね。僕のなかでは、バレーは楽しむことが一番なんです。勝っても、笑顔が少ないと楽しめない