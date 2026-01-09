ブラジル１部サントスとの契約を更新した同国代表ＦＷネイマール（３３）が、華麗な乗り物コレクションを披露し話題となっている。ネイマールは自身のインスタグラムに、すべて黒で統一された自家用ジェット、同ヘリコプター、特注品の車を公開。「夢はかえられる」と記した。スペインメディア「マルカ」によると、３つの乗り物の総額はなんと５０００万ユーロ（約９２億円）以上。車は映画『ダークナイトリターンズ』でバ