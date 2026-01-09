新しい年が始まった。自宅での新年会を計画している人も多いだろう。できるだけ安く、会が盛り上がる食材はないか。ライターの大宮冬洋さんが向かった先は鮮魚店だった――。■マアジより安くておいしいアジ大衆魚の代表選手と言えばアジ（マアジ）だろう。安くておいしいのだから言うことなし。本連載でも初夏に、刺身からのたたき、なめろう、山家焼きの「アジの三段活用」を教えてもらって堪能した。塩焼き、フライ、煮つけにも