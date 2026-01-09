俳優・中川大志（２７）が９日、ニッポン放送のラジオ番組「本田望結のミユコレ！」にゲスト出演した。パーソナリティーを務める女優でフィギュアスケーターの本田望結（２１）と中川が出会ったのは、２０１１年放送のテレビドラマ「家政婦のミタ」（日本テレビ系）で兄妹役で出演したのが最初。当時は中川が中学１年生、本田が小学１年生だった。２人ともオーディションで出演が決まったというが、正式に決まる前に本田は「