元アナウンサーでタレントのパク・ウニョン（43）が、第2子となる女児を出産した。パク・ウニョンは本日（1月9日）午後、ソウル市内の病院で自然分娩により出産した。【画像】パク・ウニョン「“膜の再生手術”もしちゃおうかな」新生児は体重2957gで誕生し、母子ともに健康な状態だ。出産当日には家族も立ち会い、喜びのひとときを共にしたという。パク・ウニョンは現在、安静にしながら回復に専念している。パク・ウニョンは2019