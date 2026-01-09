ILLIT（アイリット）が、『Sunday Morning』のMVティザーを公開し、新たな日本オリジナル曲への期待を高めた。1月13日にデジタル配信リリースされるILLITのJapan 2nd Digital Single『Sunday Morning』のMVティザーが、本日（9日）公開された。【写真】ミンジュ、ベッドで見せた“無防備な可愛さ”映像では、レトロなレストランを舞台にしたILLITが、先にコンセプトフォトで披露された白いブラウスにリボン、黒のジャンパースカー