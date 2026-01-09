【モデルプレス＝2026/01/09】俳優の高杉真宙が2026年1月9日、都内にて開催された映画「架空の犬と嘘をつく猫」（同日公開）初日舞台挨拶に共演の伊藤万理華、深川麻衣、安藤裕子、 向里祐香、安田顕、監督の森ガキ侑大とともに出席。正月の過ごし方を振り返った。【写真】高杉真宙＆波瑠「そっくり」と話題の美文字◆高杉真宙、正月の過ごし方明かす同映画の上映後に行われた同イベントにて、高杉は「本日はお越しいただき本当に