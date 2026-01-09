ヤクルトの新人選手が９日、都内のホテルで開かれた新人選手研修会に出席した。ドラフト１位の松下歩叶内野手（法大）は阪神、オリックスで１８年にわたって投手として活躍した能見篤史氏の講義に感銘を受けたという。「プロの世界は厳しいということを言われて、すごく身が引き締まったというか…。最後、誰でもやめる時が来るから、その時に悔いがないように日々過ごしなさいと言われて。そこは心に置いておきたいなと思いま