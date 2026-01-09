俳優の高杉真宙が９日、都内で行われた主演映画「架空の犬と嘘をつく猫」（森ガキ侑大監督）初日舞台あいさつに出席した。昨年１２月２３日にインスタグラムで女優の波瑠との結婚を発表して以降、初めて報道陣の前に姿を現した。寺地はるな氏の同名小説が原作。不都合な現実から目をそらし、それぞれがウソを重ねながらも、ともに生きる一家の３０年を描く。高杉は弟の事故死をきっかけに、空想の世界で生きるようになった母の