日本相撲協会は９日、天皇陛下国技館行幸（天覧相撲）が、１８日の８日目に行われると発表した。２０２０年の初場所１４日目以来となる。天覧相撲は国技館に三役以上が出迎え、幕内土俵入りには「両陛下ご入場」のアナウンスされることが恒例となっている。