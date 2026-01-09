広州白雲国際空港第３ターミナルビルの旅客搭乗ブリッジ。（２０２５年１０月２４日撮影、広州＝新華社記者／〓華）【新華社広州1月9日】中国広東省の広州白雲国際空港を運営する広州白雲国際機場は8日、2025年12月の旅客数が前年同月比12.3％増の延べ752万4400人、航空機発着回数が7.2％増の4万9300回、貨物・郵便物取扱量が2.2％増の21万7800トンだったと明らかにした。25年の累計は旅客数が前年比9.5％増の8359万人、航空機