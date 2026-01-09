見た目以上に運転しやすいHVの効果は限定的マイルド・ハイブリッドを得た、トヨタ・ハイラックス。太い低域トルクで、実は見た目から受ける印象以上に運転しやすい。2250kgの車重に203psの4気筒ディーゼルターボだから、興奮を誘う速さではないとしても。【画像】揺るがぬ頼もしさトヨタ・ハイラックス・ハイブリッド競合モデルは？新型EV版も全127枚ハイブリッドの効果は限定的。0-100km/h加速は10.7秒で、非ハイブリッ