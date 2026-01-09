マイルド・ハイブリッドが追加された8代目2026年に登場予定の9代目ハイラックスには、バッテリーEV版も用意される。だがそれに先立って、現行8代目のディーゼルターボにもハイブリッド版が用意された。【画像】揺るがぬ頼もしさトヨタ・ハイラックス・ハイブリッド競合モデルは？新型EV版も全127枚ラダーフレーム構造とリーフスプリング・リアサスペンションという構成は、伝統通り。英国には、いすゞD-マックスやフォルク