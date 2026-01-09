俳優の窪田正孝（37）が9日、自身のインスタグラムを更新。鍛え抜かれた筋肉美を披露した。【写真】「肩むっきむきえぐぅ」タンクトップ姿で“筋肉美”を披露した窪田正孝 ※2.3枚目台湾で撮影されたと思われる4枚の写真をアップ。街中での何気ない表情や浜辺での自然体な姿がとらえられている。また、高層マンションの一室で撮影された写真では、白のタンクトップ姿で鍛え上げられた肉体美を惜しみなく披露している。この