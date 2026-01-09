『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「鎌倉の住宅に“鉄パイプ”強盗集団で襲い現金奪って逃走」についてお伝えします。◇◇◇神奈川県・鎌倉市の閑静な住宅街で、9日朝早く、住人の男性から一本の通報が。住人（45）の通報「鉄パイプで殴られた。ベッドで寝ていたら入ってきた」警察によりますと、午前5時半ごろ男性の住宅へ5人から7人の男らが窓ガラスを割って侵入。男らは寝室で家族とともに寝ていた男性に