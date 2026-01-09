福岡地裁小倉支部北九州市の武道塾で2018〜24年、教え子8人にわいせつ行為を繰り返したとして、不同意性交罪などに問われた元経営者永末哲也被告（62）の論告求刑公判が9日、福岡地裁小倉支部であり、検察側は指導者の優位な立場を利用し悪質だとして有期刑上限の懲役30年を求刑した。結審し、三芳純平裁判長は判決期日を2月26日に指定した。検察側は論告で、いずれの事件でも、複数の機材を設置してわいせつ行為を撮影してい