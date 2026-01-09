栃木県や大分県での生徒同士の暴力行為を撮影したとされる動画のSNSでの拡散をめぐり、文科省は9日、今回の問題を重大と受け止め、来週中に都道府県の教育長などを集め、対策などを話し合うオンライン会議を開催することを決めました。また、こども家庭庁や警察庁などを含めた、関係省庁の会議も来週中に開催するとしています。文科省は、「関係省庁と緊密に連携をしつつ 安全・安心な学校環境を守るべく対応を進めていきたい」と