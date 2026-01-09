JAXAの宇宙飛行士として国際宇宙ステーションに長期滞在することが決まり、記者会見後にポーズをとる諏訪理さん＝9日午後、東京都千代田区宇宙航空研究開発機構（JAXA）は9日、諏訪理飛行士（49）が、2027年ごろに国際宇宙ステーション（ISS）に長期滞在すると発表した。日本人では8人目。諏訪さんにとって初の宇宙飛行となる。滞在は半年程度で、日本実験棟「きぼう」での科学実験のほか、船外活動に参加する可能性もある。同日