９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３０５円０６銭（０・６９％）高の４万４６４６円８６銭だった。３日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち７割超にあたる２４６銘柄が値上がりした。「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングが前日発表した２０２６年８月期の連結業績予想の上方修正が好感され、相場を押し上げた。直近で下落が目立っていた半導体関連や自動車関連株にも