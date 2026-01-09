警察官をボンネットに乗せたまま走行して殺害しようとした疑いで逮捕された男は無免許運転でした。殺人未遂などの疑いで逮捕された無職の久保泰範容疑者（40）は7日、大阪・岸和田市の商店街で交通違反の取り締まり中の警察官に車で突進し、ボンネットに乗せたまま約700メートル走行して殺害しようとした疑いなどが持たれています。警察官は振り落とされ、軽いけがをしました。その後の取材で、久保容疑者は運転免許を取り消されて