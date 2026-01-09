9日午前、秋田市の住宅密集地で火事があり火元の焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事のあと火元の81歳の男性と連絡が取れなくなっています。太田朋孝記者「現場は小学校や泉外旭川駅の近くです。激しく燃えています」火事があったのは秋田市泉北の住宅です。太田記者「住宅の1階部分が真っ赤に燃えています。2階からも火が噴き出しています。屋根に雪が残っていますが、炎の勢いのほうが勝っています」秋田市の大森山に設置