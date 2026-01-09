あす（10日）の午後以降、低気圧の発達により、中国地方では強風が見込まれています。このためJR西日本・JR四国は、一部列車に「運転の取りやめ」「行き先変更」の可能性があるとしています。 【写真を見る】【強風のおそれ】あす（10日）午後以降「山陽本線」「伯備線」「吉備線」「瀬戸大橋線」運転取りやめの可能性も【9日午後6時現在】 ・山陽本線：上郡（兵庫）～三原駅（広島）運転取りやめの可能性 ・吉備線（桃太