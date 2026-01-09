ファミリーレストランをコンセプトにした常設のレストラン「ちいかわレストラン」の2店舗目が、2月13日（金）に、沖縄PARCO CITYにグランドオープンする。【写真】無限の胃袋が欲しい「ちいかわレストラン」沖縄限定メニュー一覧■OPEN記念グッズはオンラインでも販売2023年11月に池袋にオープンした「ちいかわレストラン」は、“ファミリーレストラン”をコンセプトに、オリジナルメニューや店内装飾を用意する常設のレスト