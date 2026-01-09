年末から続く荒れた天気の影響で、酒田港と離島である飛島（とびしま）を結ぶ定期船の欠航が続いています。きょうで、１７日連続の欠航と過去最長を更新し、島民の生活にも影響が出ています。 【画像】飛島のいまを見る食料が日に日になくなっている 酒田市市民部定期航路事業所渡部剛所長「本日、波浪注意報が出ていて定期船とびしまの運航基準に照らして欠航となった」 定期船「とびしま」は海上運送法により、風速１