¡Ö¥·¥ç¥à¥Ë¡×¡ÖÆÃÌ¿·¸Ä¹ ÂþÌî¿Î¡×¤Ç¿Íµ¤¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥ç¥à¥Ë¡×¤«¤é28Ç¯¡Ä¡£½÷Í¥¤ÎÝ¯°æ½ß»Ò¤¬53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿ º£Ç¯¤âÀº°ìÇÕÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖHAPPY BIRTHDAY Atsuko¡×¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤Î¤Ã¤¿¥¤¥Á¥´¤Î¥¿¥ë¥È¥±¡¼¥­¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£5Æü¤Ë53ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖÝ¯°æ¤µ¤ó¤ÎÈþËÆ·òºß¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤