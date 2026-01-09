県内では、10日からの３連休にかけて、大雪となる見込みで積雪や路面の凍結などに注意が呼び掛けられています。（9日午後4時半現在） 広島地方気象台によりますと、11日から12日頃にかけて強い寒気が流れ込み県内では大雪となる見込みです。 １１日午後６時までの２４時間に降る雪の量は、多い所で南部・北部の山地で４０センチ、南部の平地でも１５センチが予想されています。 気象台は、警報級の大雪となる可能性もあるとして