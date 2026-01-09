9日、覚せい剤などを営利目的で売ったとして広島市内に住む２人が逮捕されました。 押収されたのは、約１２３グラムの覚せい剤と約１０４グラムの大麻合わせて約７６５万円相当で、今年度県内で１番多いということです。 広島市安佐南区に住む容疑者の男と女（ともに５０代）は、去年１０月、福山市に住む女性らに覚せい剤などを売った疑いがもたれています。 ２人は知人同士で、覚せい剤などを営利目的で所持していたとして、