9日、広島市議会臨時会はプレミアム付き商品券の発行を含めた補正予算案を可決し閉会しました。 約５時間遅れで始まった広島市議会臨時会では一般会計で６９億３千万円あまりの補正予算案が可決されました。 物価高対策としてプレミアム付き商品券の発行事業に６８億５千万円、カキの大量死問題に対する養殖業者への支援におよそ８３００万円が充てられます。 プレミアム付き商品券をめぐっては、利用開始が早くても５月を予定