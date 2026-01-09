9日、17日から行われる大学入学共通テストを前に、広島市内の商店街では、今年も合格を願うイベントが行われています。 広島市中区の広島中央通り商店街では、受験生の一発合格を願って祝ったあと、防府天満宮など全国９カ所の学問に関わる神社の懸垂幕が掲げられました。 広島中央通商店街振興組合が「とおりゃんせ」として企画しているもので今年で２２回目です。 さらに、試験に落ちないことを願い、去年に引き続きお好み焼