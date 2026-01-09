9日、TGX GOLFが開催するハイブリッドeスポーツゴルフツアー『TGXシリーズ』が、文京区のIMMシアターで開幕した。同シリーズは、最新ゴルフシミュレーターを使用するチーム制の“プロトーナメント”で、キャプテン1名とプレーヤー2名の全6チームが参加。全国6地域の会場で行われる。【写真】渋野日向子と原英莉花もTGXで戦っていた記念すべき開幕マッチには、東京スターズ、大阪ノイズ、中部ガーディアンズ、北海道・東北ノーザン