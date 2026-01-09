J2・徳島は8日、公式サイトで「明治安田J2・J3百年構想リーグ」で着用する特別ユニホームを発表しました。今回発表されたのはフィールドプレイヤー用ユニホームで、クラブによると、徳島県を代表する伝統芸能「阿波踊り」を表現。藍色を基調とし、両サイドには踊り子の姿や鳴り物の図柄が細かくデザインされています。コンセプトについては「このユニフォームを身にまとって躍動する選手の姿をイメージ」と記し「軽快なぞめきのリ