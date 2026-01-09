昭和の爆笑王、初代・林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子さんのお別れの式が9日、東京都台東区の寛永寺輪王殿で開かれました。長男で落語家の九代目林家正蔵さん（63）、次男で落語家の二代目林家三平さん（55）、長女みどりさんの夫でタレントの峰竜太さん（73）が、故人との思い出を振り返りました。【写真を見る】【海老名香葉子さんお別れの会】峰竜太さん海老名家をまとめていけたのは「女将さんの力」峰さん