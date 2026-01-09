『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「店内で倒れた客が放置され死亡飲食店の経営者を逮捕」についてお伝えします。◇◇◇北海道函館市の飲食店。客が放置され、死亡する事件が起きました。逮捕されたのは、35歳の店の経営者です。7日、床に倒れ込んだ男性客（33）に対し、救急車の要請など必要な措置をとらず放置し、死亡させた疑いが持たれています。司法解剖の結果、男性の死因は急性アルコール中毒でした。