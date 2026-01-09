新潟県では、10日夕方から12日頃にかけて海上では非常に強い風が吹き、海は大しけとなる所がある予想です。11日から12日頃は山沿いを中心に大雪となり、平地でも大雪となる所がある見込みです。また、10日夕方から11日にかけて大気の状態が非常に不安定となるため局地的に積乱雲が発達する見込みです。予想より低気圧が発達した場合には、佐渡では暴風警報を発表する可能性があり、雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合は、新潟県で