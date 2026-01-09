9日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円台半ばで取引された。午後5時現在は前日比1円02銭円安ドル高の1ドル＝157円48〜50銭。ユーロは76銭円安ユーロ高の1ユーロ＝183円47〜51銭。9日の株式市場で日経平均株価が上昇したことで、投資家がリスク回避姿勢を弱め、相対的に安全な資産とされる円が売られた。トランプ米政権の「相互関税」などの合法性が問われた訴訟を巡り、連邦最高裁は近く判決を出す見通しだ。外為