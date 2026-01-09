Ｊ１横浜Ｍは９日、トーゴ代表歴を持つＭＦジャン・クルード（２２）が中国スーパーリーグ（１部）の上海海港に期限付き移籍すると発表した。期間は２０２６年１２月末まで。複数の関係者によると買い取りオプションが付帯しているといい、完全移籍に移行した場合、横浜Ｍに移籍金が入る。クルードは２４年夏にアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のアルナスルからフリーで加入していた。中盤の底を主戦場に、１８７センチの長身と高い