芸能関連会社の元社長が女子中学生とのみだらな行為を撮影し、その動画を販売した疑いなどで逮捕されました。粟津彰容疑者（51）は2025年7月、東京・歌舞伎町で声をかけた15歳の女子中学生に4万円を渡してみだらな行為をし、その様子を撮影した動画をアダルトビデオとして販売した疑いがもたれています。粟津容疑者は女子中学生に、「顔はAIで加工するから撮らせて」「中学生って言っちゃだめだよ」などと言って撮影していたという